Алексей Чернышов заявил, что изменение статуса украинцев за границей возможно только после наступления длительного мира. Действие
Директивы о временной защите продлено до марта 2026.
Алексей Чернышов задекларировал более 25 млн грн зарплаты в Нафтогазе, четыре квартиры жены и коллекцию ее драгоценностей, включая
изделия Cartier и Tiffany.
Алексей Чернышов и Элма Саис Делгадо подписали декларацию о создании Центра единства в Испании для поддержки более 220 тысяч
украинцев, получивших временную защиту.
Алексей Чернышов встретился с Министром иностранных дел Испании для обсуждения временной защиты украинцев и усиления
сотрудничества. Испания активно помогает Украине с начала вторжения.
Алексей Чернышов и Франсуа-Ноэль Буффе подписали декларацию о создании Центра единства Украины во Франции. Обсуждены вопросы
поддержки украинцев, их возвращения и трудоустройства.
С начала полномасштабного вторжения более 35 тысяч украинцев получили статус беженцев в Турции. Об этом сообщило Министерство
национального единства Украины.