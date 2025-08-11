Апелляция ВАКС оставила без изменений решение об отказе в отстранении Чернышова

$41.390.07
48.190.08
ukenru
12:35 • 16684 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 38751 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 33342 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 85405 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 106040 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 95032 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 67546 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 116636 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 202850 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129405 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
53%
752мм
Популярные новости
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 85928 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 26671 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 33803 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 28032 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 23963 просмотра
публикации
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 16662 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 24429 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 34276 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 38728 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 85385 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Мариуполь
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 16662 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 88631 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 202835 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 353312 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 256057 просмотра
Актуальное
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм
Х-101
Хранитель

Апелляция ВАКС оставила без изменений решение об отказе в отстранении Чернышова

Киев • УНН

 • 2052 просмотра

Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу прокурора относительно отстранения экс-вице-премьера Алексея Чернышова. Решение следственного судьи ВАКС от 2 июля оставлено без изменений, определение является окончательным.

Апелляция ВАКС оставила без изменений решение об отказе в отстранении Чернышова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора на отказ следственного судьи ВАКС отстранить от должности бывшего вице-премьер-министра - министра национального единства Украины Алексея Чернышова, о чем судья объявил на заседании в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Апелляционную жалобу прокурора САП... оставить без удовлетворения. Определение следственного судьи ВАКС от 2 июля (об отказе в удовлетворении ходатайства об отстранении Чернышова от должности - ред.) - без изменений. Определение окончательное", - сказал судья АП ВАКС.

Напомним

2 июля ВАКС не отстранил Чернышова от должности.

Ранее ВАКС избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

Перед этим, 24 июня, Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Юлия Шрамко

политикаКриминал и ЧП
Алексей Чернышов
Украина