Апелляция ВАКС оставила без изменений решение об отказе в отстранении Чернышова
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу прокурора относительно отстранения экс-вице-премьера Алексея Чернышова. Решение следственного судьи ВАКС от 2 июля оставлено без изменений, определение является окончательным.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора на отказ следственного судьи ВАКС отстранить от должности бывшего вице-премьер-министра - министра национального единства Украины Алексея Чернышова, о чем судья объявил на заседании в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Апелляционную жалобу прокурора САП... оставить без удовлетворения. Определение следственного судьи ВАКС от 2 июля (об отказе в удовлетворении ходатайства об отстранении Чернышова от должности - ред.) - без изменений. Определение окончательное", - сказал судья АП ВАКС.
Напомним
2 июля ВАКС не отстранил Чернышова от должности.
Ранее ВАКС избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.
Перед этим, 24 июня, Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.