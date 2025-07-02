ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від посади віцепрем'єра та міністра національної єдності. Таке рішення було ухвалено за результатами судового засідання.
ВАКС постановив не відстороняти Олексія Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності. Про це повідомляє кореспондент УНН із посиланням на трансляцію суду.
Суддя постановив у задоволенні клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України у відстороненні Чернишова Олексія Михайловича від посади віцепремʼєр-міністра та міністра національної єдності України відмовити
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ВАКС обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень. Після засідання суду Чернишов заявив, що має намір сплатити заставу у 120 млн гривень, незважаючи на проблеми з рахунками.
Нагадаємо
24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.