ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра

$41.820.04
49.410.42
ukenru
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
09:18 • 575 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
08:30 • 5509 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
08:15 • 8752 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
07:10 • 17513 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Ексклюзив
06:39 • 28686 перегляди
Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Ексклюзив
06:24 • 48339 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
05:19 • 49410 перегляди
Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України
1 липня, 15:40 • 57406 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
Ексклюзив
1 липня, 13:57 • 104828 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
1 липня, 12:51 • 74732 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
6.7м/с
40%
749мм
Популярнi новини
Співачка Тоня Матвієнко заявила, що її побив водій Bolt2 липня, 00:04 • 29376 перегляди
Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі2 липня, 01:42 • 24088 перегляди
У Німеччині судитимуть шпигуна Ірану, що слідкував за єврейськими об'єктами2 липня, 02:11 • 13354 перегляди
Трамп анонсував депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США2 липня, 02:49 • 23584 перегляди
росія вивела в Чорне й Середземне моря військові кораблі - ВМС ЗСУ03:45 • 23753 перегляди
Публікації
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
06:24 • 48339 перегляди
"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує1 липня, 15:27 • 78225 перегляди
Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію 1 липня, 15:10 • 89644 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського1 липня, 14:20 • 106424 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 163178 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро07:53 • 6730 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 27102 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 91026 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 93136 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 113929 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Панцирь-С1
Х-101
Нью-Йорк таймс
Facebook

ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від посади віцепрем'єра та міністра національної єдності. Таке рішення було ухвалено за результатами судового засідання.

ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра

ВАКС постановив не відстороняти Олексія Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності. Про це повідомляє кореспондент УНН із посиланням на трансляцію суду. 

Суддя постановив у задоволенні клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України у відстороненні Чернишова Олексія Михайловича від посади віцепремʼєр-міністра та міністра національної єдності України відмовити

- повідомив суддя.

Раніше

ВАКС обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень. Після засідання суду Чернишов заявив, що має намір сплатити заставу у 120 млн гривень, незважаючи на проблеми з рахунками.

Нагадаємо

24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Чернишов Олексій Михайлович
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9