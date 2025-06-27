Чернишов заявив, що вважає розмір застави занадто великим, але буде шукати можливості її сплатити
Київ • УНН
Віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов має намір сплатити заставу у 120 млн гривень, незважаючи на проблеми з рахунками. Йому оголосили підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні великого хабаря.
Віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, якому сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень, заявив, що вважає розмір застави занадто великим, адже його поточні рахунки зараз перебувають в стані обмежень юридичних, проте шукатиме можливість її сплати, передає УНН.
Суд прийняв таке рішення. Я його очевидно маю виконати. Буду розглядати можливості. Очевидно, що для мене це величезний виклик. Вважаю, що розмір є занадто великим з урахуванням того, що мої поточні рахунки зараз перебувають також в стані обмежень юридичних. Тому, але будемо вирішувати, будемо шукати можливості
Доповнення
24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
Сьогодні, 27 червня, Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.