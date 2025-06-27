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Чернишов заявив, що вважає розмір застави занадто великим, але буде шукати можливості її сплатити

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов має намір сплатити заставу у 120 млн гривень, незважаючи на проблеми з рахунками. Йому оголосили підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні великого хабаря.

Чернишов заявив, що вважає розмір застави занадто великим, але буде шукати можливості її сплатити

Віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, якому сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень, заявив, що вважає розмір застави занадто великим, адже його поточні рахунки зараз перебувають в стані обмежень юридичних, проте шукатиме можливість її сплати, передає УНН.

Суд прийняв таке рішення. Я його очевидно маю виконати. Буду розглядати можливості. Очевидно, що для мене це величезний виклик. Вважаю, що розмір є занадто великим з урахуванням того, що мої поточні рахунки зараз перебувають також в стані обмежень юридичних. Тому, але будемо вирішувати, будемо шукати можливості 

- сказав Чернишов.

Доповнення

24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Сьогодні, 27 червня, Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Чернишов Олексій Михайлович
Національне антикорупційне бюро України
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