Чернишов заявив, що вважає розмір застави занадто великим, але буде шукати можливості її сплатити

Віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, якому сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень, заявив, що вважає розмір застави занадто великим, адже його поточні рахунки зараз перебувають в стані обмежень юридичних, проте шукатиме можливість її сплати, передає УНН.

Суд прийняв таке рішення. Я його очевидно маю виконати. Буду розглядати можливості. Очевидно, що для мене це величезний виклик. Вважаю, що розмір є занадто великим з урахуванням того, що мої поточні рахунки зараз перебувають також в стані обмежень юридичних. Тому, але будемо вирішувати, будемо шукати можливості - сказав Чернишов.

Доповнення

24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Сьогодні, 27 червня, Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.