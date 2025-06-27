Чернышов заявил, что считает размер залога слишком большим, но будет искать возможности его оплатить

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов, которому сегодня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен, заявил, что считает размер залога слишком большим, ведь его текущие счета сейчас находятся в состоянии юридических ограничений, однако будет искать возможность его уплаты, передает УНН.

Суд принял такое решение. Я его очевидно должен выполнить. Буду рассматривать возможности. Очевидно, что для меня это огромный вызов. Считаю, что размер слишком большой с учетом того, что мои текущие счета сейчас находятся также в состоянии юридических ограничений. Поэтому, но будем решать, будем искать возможности - сказал Чернышов.

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24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Сегодня, 27 июня, Высший антикоррупционный суд избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.