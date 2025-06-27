Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Київ • УНН
Суд виніс рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді застави віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову.
Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень, передає УНН.
Клопотання детектива НАБУ задовольнити частково: застосувати до підозрюваного Чернишова Олексія Михайловича запобіжний захід у вигляді застави. Визначити заставу у розмірі 120 млн 2668 гривень
На урядовця покладено наступні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива або суду;
- повідомляти детектива, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;
- не відлучатися за територію України без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними у справі, а також зі свідками.
Термін дії обов’язків на Чернишова визначити два місяці, тобто до 27.08.2025
Доповнення
21 червня нардеп Ярослав Железняк повідомив з посиланням на два джерела в уряді, що "ще 19-го червня НАБУ/САП надіслали на секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов, для того, щоб в понеділок 23 червня він явився для вручення підозри".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова підписано до кінця тижня, який завершився 22 червня.
Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. І що Чернишов має повернутися після завершення відрядження.
Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.
24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.