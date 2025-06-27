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Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Суд виніс рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді застави віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову.

Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень

Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень, передає УНН.

Клопотання детектива НАБУ задовольнити частково: застосувати до підозрюваного Чернишова Олексія Михайловича запобіжний захід у вигляді застави. Визначити заставу у розмірі 120 млн 2668 гривень

- сказав суддя.

На урядовця покладено наступні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива або суду;
    • повідомляти детектива, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;
      • не відлучатися за територію України без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
        • утримуватися від спілкування з підозрюваними у справі, а також зі свідками.

          Термін дії обов’язків на Чернишова визначити два місяці, тобто до 27.08.2025 

          - додав суддя.

          Доповнення

          21 червня нардеп Ярослав Железняк повідомив з посиланням на два джерела в уряді, що "ще 19-го червня НАБУ/САП надіслали на секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов, для того, щоб в понеділок 23 червня він явився для вручення підозри".

          Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова підписано до кінця тижня, який завершився 22 червня.

          Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. І що Чернишов має повернутися після завершення відрядження.

          Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.

          24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

          Павло Башинський

          Павло Башинський

          ПолітикаКримінал та НП
          Чернишов Олексій Михайлович
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