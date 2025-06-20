Шмигаль повідомив, на які дати підписано відрядження для Чернишова
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова підписано до кінця тижня. Це сталося на тлі скандалу з затриманням соратників Чернишова через корупційну оборудку та його перебування за кордоном під час обшуків.
Відрядження для віцепрем’єр-міністра України — Міністр національної єдності Олексія Чернишова підписане до кінця цього тижня. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає УНН.
Деталі
Шмигаль прокоментував, на які дати підписано відрядження для Чернишова.
Відповідні документи підписані з відрядження до кінця цього тижня
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Скандал з виїздом за кордон Чернишова
ЗМІ повідомляють, що НАБУ та САП на минулому тижні затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.
Справа стосується корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.
Як свідчать соціальні мережі Чернишова, станом на 19 червня він знаходився за кордоном, зокрема, в країнах Європейського Союзу.
19 червня на сайті Міністерства національної єдності України повідомлялося, що Олексій Чернишов провів робочу зустріч із делегацією Європейського парламенту до Парламентського комітету асоціації Україна — ЄС.
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