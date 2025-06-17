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Множинне громадянство не стане причиною відтоку українців - Чернишов

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Віцепрем'єр Чернишов заявив, що запровадження множинного громадянства зміцнить зв’язки з українцями за кордоном та сприятиме їх поверненню додому, особливо після війни.

Множинне громадянство не стане причиною відтоку українців - Чернишов

Запровадження множинного громадянства не несе ризиків масового виїзду українців за кордон. Навпаки цей закон є логічним кроком у контексті роботи з українською діаспорою, а також відповіддю на демографічні виклики. Уряд розраховує, що завдяки реформам, економічному розвитку та післявоєнному відновленню країни, українці, навпаки, повертатимуться додому. Про це під час виступу на Human Capital dimension at the URC 2025 заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов передає кореспондент УНН.

Деталі

Посадовець переконаний, що запровадження множинного громадянства не тільки не створює ризиків для відтоку населення, а й відкриває нові можливості для зміцнення глобальної української спільноти та повернення громадян додому. За його словами, питання повернення українців напряму пов’язане з одним із головних викликів, що стоїть перед державою.

Повернення наших громадян напряму пов’язано з одним з ключових викликів для України – це демографічний виклик. За прогнозом ООН зниження буде продовжуватися і тут у держави багато роботи, щоб змінити цю тенденцію

- зазначив він.

Також Чернишов висловив вдячність європейським юніті-хабам, які підтримують українців у поверненні додому після завершення війни, зокрема допомагають тим, кому потрібна інтеграція в нових умовах. На цьому тлі, за словами міністра, множинне громадянство — це й шанс реалізувати величезний потенціал українців у світі.

Разом з представниками діаспори та еміграційних хвиль, різних хвиль міграції, маємо глобальну спільноту українців, сьогодні це 25 млн людей. Це не просто виклик, це величезні можливості, тому саме сьогодні в контексті цього я б хотів прокоментувати питання запровадження множинного громадянства

- зауважив міністр.

Він підкреслив, що це дуже логічний і давно очікуваний крок з боку української держави і сьогодні ВР має розглянути у другому читанні цей законопроєкт.

Коментуючи побоювання щодо можливої міграції українців після ухвалення закону, міністр висловив упевненість, що такий ризик відсутній.

В цьому жодних ризиків немає. Це абсолютно цивілізований сучасний закон. Реформа, яка додає Україну до переліку цивілізованої групи країн. І я радий, що на цьому тижні воно має всі шанси відбутися

- зазначив він.

Віцепрем’єр також навів статистику: більшість українців, які нині перебувають за кордоном, живуть у країнах, де дозволено подвійне громадянство. І саме завдяки такому законодавству з’являється можливість краще зберігати та розвивати національні зв’язки.

До речі, 90% українців, які сьогодні перебувають за кордоном, знаходяться в країнах, які мають опцію множинного громадянства. Це сучасно, нормально, демократично і це дає можливість нам зміцнити зв’язки з українцями та надати можливість отримати українське громадянство тим українцям, які багато років не мали такої можливості

- додав він.

Посадовець також зазначив, що для успішного відновлення держави критично важливо створити умови для реалізації потенціалу українців у своїй країні, в Україні.

Очевидно що одне з першочергових завдань – створити необхідні умови для допомоги, щоб розкривати потенціал наших людей саме в Україні. Жодна стратегія відновлення не буде успішною без людей, які її втілюють. Ми чітко розуміємо, що після досягнення сталого миру маємо зробити акцент саме на економічному розвитку, залученні інвестицій, термінових реформах, створенні робочих місць. Цей комплекс зусиль зможе повертати українців додому після настання сталого миру

- підсумував він.

Доповнення

Законопроєкт про множинне громадянство мали розглянути у другому читанні ще минулого тижня. Він не потрапив до сесійної зали парламенту через те, що остаточна версія ще не готова. Наразі його доопрацьовують, зокрема, іде погодження певних норм. Джерело у ВР зазначило, що сподівається, що законопроєкт встигнуть доопрацювати до 17-18 червня.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоПолітика
Чернишов Олексій Михайлович
Організація Об'єднаних Націй
Україна
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