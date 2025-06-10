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Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати
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11:54 • 8084 перегляди

Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати

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Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати

Київ • УНН

 • 7842 перегляди

Законопроєкт №11469 про множинне громадянство ще не готовий до другого читання у Верховній Раді. Документ доопрацьовують та узгоджують певні норми, розгляд очікується 17-18 червня.

Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати

Законопроєкт про множинне громадянство мали розглянути у другому читанні ще минулого тижня. Він не потрапив до сесійної зали парламенту через те, що остаточна версія ще не готова. Наразі його доопрацьовують, зокрема, іде погодження певних норм. Про це журналісту УНН повідомили джерела у парламенті.

Розгляд у другому читанні законопроєкту №11469 включений до порядку денного, і ми мали розглядати його ще минулого тижня, але він до сесійної зали зрештою не вийшов. Не потрапив, у принципі, зі зрозумілих причин - остаточна версія законопроєкту ще не готова. Наразі його доопрацьовують, зокрема, зараз йде погодження певних норм. Тобто, у нас поки немає остаточного законопроєкту

- повідомив співрозмовник УНН.

Джерело у ВР зазначило, що сподівається, що законопроєкт встигнуть доопрацювати до 17-18 червня.

"Сподіваюся, що його встигнуть доопрацювати, оскільки тепер він має вийти на наступний сесійний тиждень, орієнтовно 17-18 червня", - додало джерело.

Основні положення законопроєкту Nº11469 про множинне громадянство

Основні положення законопроєкту для громадян України:

  • легалізація в разі вже наявного іноземного громадянства, окрім громадянства країни-агресора;
    • офіційне право отримання іноземного громадянства, не відмовляючись від свого, якщо країна увійде в перелік визначених Кабінетом міністрів України.

      Для громадян інших країн:

      • право набуття громадянства України за етнічним походженням, за скороченою процедурою;
        • право набуття громадянства України іноземцями за новою процедурою;
          • право отримати українське громадянство не відмовляючись від «свого», окрім громадянства країни-агресора;
            • право набуття за спрощеною процедурою у разі проходження військової служби в України;
              • набуття можливе, якщо особу переслідують у її країні з політичних мотивів.

                Особа, яка має інший паспорт, але є громадянином України, на території України визнається лише громадянином України.

                В Україні готуються до легалізації множинного громадянства до кінця 2025 року05.05.25, 00:54 • 16250 переглядiв

                Міфи навколо законопроєкту

                Віцепрем'єр-міністр України - міністр національної єдності Олексій Чернишов розвіяв міфи навколо законопроєкту щодо множинного громадянства:

                • міф - множинне громадянство - це загроза нацбезпеці. Насправді закон передбачає механізми контролю та втрати громадянства у випадку порушень. Безпека врахована;
                  • міф - іноземці отримають українське громадянство без знання мови. Насправді закон не скасовує вимог щодо знання української мови, історії та Конституції - ці умови збережено;
                    • міф - будь-хто з іноземців зможе легко отримати громадянство. Насправді законопроєкт не відкриває двері для всіх - перелік країн буде запроваджено із урахуванням безпеки та інтересів України;
                      • міф - закон відкриває шлях до подвійного громадянства з росією. Насправді закон забороняє множинне громадянство з державою-агресором. Громадянство рф - підстава для втрати українського, крім випадків примусу чи автоматичного надання;
                        • міф - наявність кількох паспортів, без контролю, призведе до проблем. Насправді множинне громадянство дозволене лише за чітко встановленими правилами: перелік країн, офіційна процедура набуття;
                          • міф - це дасть змогу посадовцям мати подвійне громадянство. Насправді для держслужбовців і суддів множинне громадянство заборонено законодавством і надалі. Закон цього не змінює;
                            • міф - множинне громадянство дозволяє іноземцям безперешкодно скуповувати українську землю. Насправді законопроєкт не змінює чинного земельного законодавства.

                              Зеленський пояснив, чому важливо дозволити множинне громадянство31.10.24, 13:20 • 17524 перегляди

                              Доповнення

                              Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає введення інституту множинного громадянства в Україні.

                              Світовий конгрес українців (СКУ) привітав його ухвалення у першому читанні. Утім, у СКУ сказали, що у документ необхідно внести правки, зокрема, повинні бути прописані вимоги до громадянства, а також встановлений обмежений список визнаних країн.

                              Анна Мурашко

                              Анна Мурашко

                              СуспільствоПолітика
                              Чернишов Олексій Михайлович
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                              Gas TTF
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