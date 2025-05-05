В Україні готуються до легалізації множинного громадянства до кінця 2025 року

Україна готується до легалізації множинного громадянства. Остаточний проєкт відповідного закону ймовірно бути готовий до кінця 2025 року. Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, передає УНН.

Міністр національної єдності Олексій Чернишов спрогнозував, що український закон про подвійне громадянство з’явиться протягом року. За його словами, Україна готується до легалізації множинного громадянства. Остаточний проєкт відповідного закону має бути готовий до кінця цього року.

Ми не хочемо нікого змушувати повертатися, але наша мета - об'єднати всіх українців вдома та за кордоном. Перш за все, ми приймаємо закон, який дозволить емігрантам мати подвійне громадянство, що зараз заборонено. Вони матимуть ті ж права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема право голосу. Закон буде готовий протягом року