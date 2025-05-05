В Україні готуються до легалізації множинного громадянства до кінця 2025 року
Київ • УНН
Україна планує підготувати закон про множинне громадянство до кінця 2025 року, що дозволить мати паспорти кількох держав. Також розробляється платформа для підтримки українців за кордоном.
Україна готується до легалізації множинного громадянства. Остаточний проєкт відповідного закону ймовірно бути готовий до кінця 2025 року. Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, передає УНН.
Деталі
Міністр національної єдності Олексій Чернишов спрогнозував, що український закон про подвійне громадянство з’явиться протягом року. За його словами, Україна готується до легалізації множинного громадянства. Остаточний проєкт відповідного закону має бути готовий до кінця цього року.
Ми не хочемо нікого змушувати повертатися, але наша мета - об'єднати всіх українців вдома та за кордоном. Перш за все, ми приймаємо закон, який дозволить емігрантам мати подвійне громадянство, що зараз заборонено. Вони матимуть ті ж права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема право голосу. Закон буде готовий протягом року
Водночас він не зміг точно відповісти, чи зможуть українці з подвійним громадянством проголосувати на наступних президентських виборах.
Це не точно. Щоб впоратися з процедурами, терміни не будуть короткими, необхідно буде дотримуватися процедури та продемонструвати, що ви проживали в Україні
Також, за словами Чернишова, міністерство національної єдності розробляє електронну платформу для українців, які вимушено залишили країну. Вона стане корисним інструментом підтримки: дозволятиме шукати роботу, житло й отримувати необхідну інформацію.
Міністр зазначив, що триває підготовка до відкриття Центрів єдності (Unity Hubs) у європейських столицях, зокрема в Римі.
"Також маємо ідею уніфікувати навчальні програми, які вивчають українські діти за кордоном, із нашими національними стандартами", – додав Олексій Чернишов.
Нагадаємо
В грудні 2024 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про множинне громадянство в Україні. Документ визначає умови набуття подвійного громадянства та забороняє його для громадян держави-агресора.
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