78% громадян України вважають рідною українську мову, а 64% пишаються прапором. 76% ідентифікують себе з українською культурою.
Олексій Чернишов заявив, що зміна статусу українців за кордоном можлива лише після настання тривалого миру. Дію Директиви про
тимчасовий захист продовжено до березня 2026.
Олексій Чернишов задекларував понад 25 млн грн зарплати в Нафтогазі, чотири квартири дружини та колекцію її коштовностей,
включаючи вироби Cartier та Tiffany.
Олексій Чернишов та Елма Саіс Делгадо підписали декларацію про створення Центру єдності в Іспанії для підтримки понад 220 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист.
Олексій Чернишов зустрівся з Міністром закордонних справ Іспанії для обговорення тимчасового захисту українців та посилення
співпраці. Іспанія активно допомагає Україні з початку вторгнення.
Олексій Чернишов та Франсуа-Ноель Буффе підписали декларацію про створення Центру єдності України у Франції. Обговорено питання підтримки українців, їх повернення та працевлаштування.
З початку повномасштабного вторгнення понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині. Про це повідомило
Міністерство національної єдності України.