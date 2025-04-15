Чернишов задекларував чотири квартири дружини, прикраси Cartier та свої доходи

Олексій Чернишов задекларував понад 25 млн грн зарплати в Нафтогазі, чотири квартири дружини та колекцію її коштовностей, включаючи вироби Cartier та Tiffany.