Суд залишив в силі розмір застави Чернишову
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексвіцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Розмір застави становить 120 мільйонів гривень.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для ексвіце-прем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова - розмір застави 120 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.
"Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.06.2025 про обрання запобіжного заходу колишньому Віце-прем’єр-міністру – Міністру національної єдності України у виді застави розміром 120 002 668 грн, а також покладанням ряду процесуальних обов’язків", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Вищий антикорупційний суд обрав Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.
На нього покладено наступні обов’язки:
⦁ прибувати за кожною вимогою до детектива або суду;
⦁ повідомляти детектива, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;
⦁ не відлучатися за територію України без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
⦁ утримуватися від спілкування з підозрюваними у справі, а також зі свідками.
Чернишову було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП на їзатримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.
22 червня Чернишов повідомив, що повернувся до України.
САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.
ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.