Корупція в Мінрегіоні: суд арештував ексдержсекретаря Міністерства Володіна з можливістю внесення застави
Київ • УНН
ВАКС арештував ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна, підозрюваного у корупційній схемі в будівельній сфері. Суд встановив заставу в розмірі 20 млн грн.
Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.
Про це УНН повідомляє є посиланням на САП.
17 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до колишнього держсекретаря Міністерства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн
Зазначається, що у разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема:
- не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;
- носити електронний браслет.
Доповнення
САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.