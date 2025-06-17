Корупція в Мінрегіоні: суд арештував ексдержсекретаря Міністерства Володіна з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.

Про це УНН повідомляє є посиланням на САП.

17 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до колишнього держсекретаря Міністерства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн