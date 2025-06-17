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Корупція в Мінрегіоні: суд арештував ексдержсекретаря Міністерства Володіна з можливістю внесення застави

Київ • УНН

 • 534 перегляди

ВАКС арештував ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна, підозрюваного у корупційній схемі в будівельній сфері. Суд встановив заставу в розмірі 20 млн грн.

Корупція в Мінрегіоні: суд арештував ексдержсекретаря Міністерства Володіна з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.

Про це УНН повідомляє є посиланням на САП.

17 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до колишнього держсекретаря Міністерства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема:

  • не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
    • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
      • здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;
        • носити електронний браслет.

          Доповнення

          САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

          Кримінал та НП
          Спеціалізована антикорупційна прокуратура
          Національне антикорупційне бюро України
          Нафтогаз України
          Україна
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