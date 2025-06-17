Коррупция в Минрегионе: суд арестовал экс-госсекретаря Министерства Володина с возможностью внесения залога
Киев • УНН
ВАКС арестовал экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина, подозреваемого в коррупционной схеме в строительной сфере. Суд установил залог в размере 20 млн грн.
Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
17 июня 2025 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил к бывшему госсекретарю Министерства меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн
Отмечается, что в случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:
- не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронный браслет.
Дополнение
САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.