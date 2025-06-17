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Коррупция в Минрегионе: суд арестовал экс-госсекретаря Министерства Володина с возможностью внесения залога

Киев • УНН

 • 500 просмотра

ВАКС арестовал экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина, подозреваемого в коррупционной схеме в строительной сфере. Суд установил залог в размере 20 млн грн.

Коррупция в Минрегионе: суд арестовал экс-госсекретаря Министерства Володина с возможностью внесения залога

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

17 июня 2025 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил к бывшему госсекретарю Министерства меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:

  • не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
    • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
      • сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
        • носить электронный браслет.

          Дополнение

          САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

          Криминал и ЧП
          Специализированная антикоррупционная прокуратура
          Национальное антикоррупционное бюро Украины
          Нафтогаз
          Украина
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