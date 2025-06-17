Коррупция в Минрегионе: суд арестовал экс-госсекретаря Министерства Володина с возможностью внесения залога

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

17 июня 2025 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил к бывшему госсекретарю Министерства меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн