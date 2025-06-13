Ексдержсекретаря Мінгромад і ще двох чиновників підозрюють в отриманні хабаря за допомогу у захопленні землі в Києві

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

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За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у м. Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили посадових осіб Мінрегіону та директорку державного підприємства.

Посадові особи Міністерства створили умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству. Державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання. А директорка держпідприємства незаконно уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали службовим особам міністерства та визначеним ними особам знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах м. Києва.

З нею вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості близько 30 тис. грн. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди – 16,8 млн грн.

Згідно з договорами, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП. - йдеться у повідомленні САП.

12 ті 13 червня детективи НАБУ повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі п'яти особам.

Підозри, зокрема, отримали колишній державний секретар Мінгромад, колишній радник міністра, колишня директорка держпідприємства, а також забудовник і його довірена особа, що є організаторами схеми.

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У прокуратурі уточнили, що згаданий забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення.

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