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Підкуп у порту Чорноморськ: за відступлення права вимоги пропонувалося 12 млн грн

Київ • УНН

 • 1594 перегляди

До суду направлено справу про спробу підкупу директора порту “Чорноморськ”. Фігуранти намагалися забезпечити укладення договору між портом і компанією про передачу права вимоги боргу від іншого приватного товариства.

Підкуп у порту Чорноморськ: за відступлення права вимоги пропонувалося 12 млн грн

Приватний підприємець, начальник служби правового забезпечення та колишній позаштатний радник  ДП "МТП "Чорноморськ" виявилися замішані у "складній" спробі підкупу-хабаря - ідеться про 12 млн грн за відступлення права вимоги. Ключовий момент був пов'язаний зі спробою отримати рішення від керівництва одного із найбільших портів України.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.  

12 млн грн за відступлення права вимоги від ДП "МТП "Чорноморськ" до приватного підприємства. 12 червня 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства, викритого на пропозиції та обіцянці неправомірної вигоди в.о. директора ДП "Міжнародний торговельний порт "Чорноморськ".

- передає САП.

Оренда, банкрутство і спроба відступлення права вимоги через керівництво порту у Одеській області 

У 2018 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області та ТОВ "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" укладено договір оренди нерухомого майна. Згідно з договором приватне товариство орендувало строком на 49 років державне нерухоме майно загальною площею 113 106,50 кв. м та зобов’язувалося сплачувати щомісячну орендну плату.

Однак після укладення указаного договору в результаті господарської діяльності в товариства виникла кредиторська заборгованість, у зв’язку з чим на підставі заяви одного з кредиторів відкрито провадження про банкрутство цього товариства та введено процедуру розпорядження майном.

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Антикорупціонери виявили, що під час здійснення процедури банкрутства ТОВ "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" у вересні 2020 року до суду у Одеській області звернулось приватне підприємство. Мета звернення -  заява про участь у санації товариства-боржника як інвестора.

Цікавим фактом є те, що в інтересах цього товариства діяла колишній директор підприємства-банкрута.

- ідеться у звіті САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що начальник служби правового забезпечення та колишній позаштатний радник директора ДП "МТП "Чорноморськ" із правових та економічних питань у жовтні 2020 року висловили директорці приватного підприємства пропозицію надати неправомірну вигоду.

Пропонувалося 12 млн грн за здійснення впливу на в.о. директора ДП "МТП "Чорноморськ" для забезпечення укладення ним договору про відступлення цьому приватному підприємству права вимоги.

- передає Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, відповідні гроші мали бути перераховані.

Їх планувалося перерахувати на рахунок іншого приватного товариства, директора якого залучили до вчинення цього злочину. 

Платіж було завуальовано під фінансово-господарську операцію.

- інформує САП.

Дії начальника служби правового забезпечення ДП "МТП "Чорноморськ", колишнього позаштатного радника директора ДП "МТП "Чорноморськ" із правових та економічних питань і директора приватного підприємства кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Винесено обвинувальні вироки на підставі угод про визнання винуватості.

Вони стосуються начальника служби правового забезпечення та колишнього позаштатного радника.

Нагадаємо

УНН передавав, що розслідування у справі стосовно трьох осіб, викритих на спробі підкупу керівництва Мінвідновлення - завершено. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаКримінал та НП
Одеська область
Національне антикорупційне бюро України
Україна
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