Колишню суддю ОАСК засудили до 5,5 років ув'язнення за хабарництво: деталі

Вищий антикорупційний суд України засудив колишню суддю Окружного адміністративного суду м. Києва до 5,5 років ув'язнення за хабарництво. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

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Суддю викрили на одержанні неправомірної вигоди від заступника директора з комерційних питань одного з підприємств за прийняття процесуальних рішень у справі.

На основі матеріалів справи суд визнав колишню суддю винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України. Їй призначено покарання у виді 5 років та 6 місяців позбавлення волі, а також її позбавили права обіймати посади в органах державної влади строком три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Нагадаємо

Нещодавно УНН повідомляв, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Полтавського апеляційного суду. Причина звільнення - вчинення істотного дисциплінарного проступку, а саме – вплив на колегу для ухвалення "вірного рішення".