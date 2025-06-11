Колишню суддю ОАСК засудили до 5,5 років ув'язнення за хабарництво: деталі
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд України засудив колишню суддю Окружного адміністративного суду м. Києва до 5,5 років ув'язнення за хабарництво
Вищий антикорупційний суд України засудив колишню суддю Окружного адміністративного суду м. Києва до 5,5 років ув'язнення за хабарництво. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Деталі
Суддю викрили на одержанні неправомірної вигоди від заступника директора з комерційних питань одного з підприємств за прийняття процесуальних рішень у справі.
На основі матеріалів справи суд визнав колишню суддю винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України. Їй призначено покарання у виді 5 років та 6 місяців позбавлення волі, а також її позбавили права обіймати посади в органах державної влади строком три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.
Нагадаємо
Нещодавно УНН повідомляв, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Полтавського апеляційного суду. Причина звільнення - вчинення істотного дисциплінарного проступку, а саме – вплив на колегу для ухвалення "вірного рішення".