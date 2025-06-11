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Бывшую судью ОАСК приговорили к 5,5 годам заключения за взяточничество: детали

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшую судью Окружного административного суда г. Киева к 5,5 годам заключения за взяточничество

Бывшую судью ОАСК приговорили к 5,5 годам заключения за взяточничество: детали

Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшую судью Окружного административного суда г. Киева к 5,5 годам заключения за взяточничество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

Судью разоблачили в получении неправомерной выгоды от заместителя директора по коммерческим вопросам одного из предприятий за принятие процессуальных решений по делу.

На основе материалов дела суд признал бывшую судью виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ей назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также ее лишили права занимать должности в органах государственной власти сроком три года, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Напомним

Недавно УНН сообщал, что Высший совет правосудия уволил судью Полтавского апелляционного суда. Причина увольнения – совершение существенного дисциплинарного проступка, а именно – влияние на коллегу для принятия "верного решения".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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