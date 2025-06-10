Суддю з Полтави звільнено за спробу вплинути на рішення колеги

Вища рада правосуддя звільнила суддю Полтавського апеляційного суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це повідомляє УНН з посиланням на НАБУ.

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Дисциплінарна скарга ґрунтувалася на доказах, здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили, що суддя намагалась вплинути на свою колегу, щоб вона ухвалила "потрібне" рішення щодо третьої особи.

У березні 2025 року Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя врахувала аргументи слідства та притягнула суддю до дисциплінарного стягнення, а саме – звільнення судді з посади.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляли, що суд заслухав дивовижну аргументацію адвоката у справі за обвинуваченням у хабарництві народного депутата Сергія Кузьміних. Захист вважає, що нардеп став жертвою провокацій НАБУ.