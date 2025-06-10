Суддю з Полтави звільнено за спробу вплинути на рішення колеги
Київ • УНН
Вища рада правосуддя звільнила суддю Полтавського апеляційного суду за дисциплінарний проступок. Вона намагалася вплинути на колегу для ухвалення потрібного рішення.
Вища рада правосуддя звільнила суддю Полтавського апеляційного суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це повідомляє УНН з посиланням на НАБУ.
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Дисциплінарна скарга ґрунтувалася на доказах, здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили, що суддя намагалась вплинути на свою колегу, щоб вона ухвалила "потрібне" рішення щодо третьої особи.
У березні 2025 року Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя врахувала аргументи слідства та притягнула суддю до дисциплінарного стягнення, а саме – звільнення судді з посади.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляли, що суд заслухав дивовижну аргументацію адвоката у справі за обвинуваченням у хабарництві народного депутата Сергія Кузьміних. Захист вважає, що нардеп став жертвою провокацій НАБУ.