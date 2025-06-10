Судья из Полтавы уволен за попытку повлиять на решение коллеги

Высший совет правосудия уволил судью Полтавского апелляционного суда за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.

Детали

Дисциплинарная жалоба основывалась на доказательствах, полученных в ходе досудебного расследования в уголовном производстве. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили, что судья пыталась повлиять на свою коллегу, чтобы она приняла "нужное" решение в отношении третьего лица.

В марте 2025 года Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия учла аргументы следствия и привлекла судью к дисциплинарному взысканию, а именно – увольнению судьи с должности.

Напомним

Ранее УНН сообщали, что суд заслушал удивительную аргументацию адвоката по делу по обвинению во взяточничестве народного депутата Сергея Кузьминых. Защита считает, что нардеп стал жертвой провокаций НАБУ.