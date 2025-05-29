Голову Національного банку Словаччини визнали винним у корупції
Київ • УНН
Суд визнав Петера Кажіміра винним у хабарництві, коли той був міністром фінансів. Він має сплатити штраф у 200 000 євро, але поки залишається на посаді.
Cуд Словаччини визнав голову Національного банку Словаччини (НБС) Петера Кажіміра винним в тому, що він дав хабар голові фінансової адміністрації Словаччини кілька років тому, коли був міністром фінансів.
Передає УНН із посиланням на AFP та Еreport.
Деталі
Голову центрального банку Словаччини, який є членом комітету Європейського центрального банку, що визначає монетарну політику для 20 країн Петера Казиміра визнали винним у корупції, під час його каденції на посаді міністра фінансів.
Керівник Національного банку Словаччини не буде відсторонений від посади.
Згідно з сьогоднішнім рішенням спеціального кримінального суду в словацькому місті Пезінок, Казімір, який також є членом Ради керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ), повинен сплатити штраф у розмірі 200 000 євро.
Доповнення
За даними порталу ereport.sk, керівник центрального банку Словаччини перед рішенням суду надіслав листа своїм знайомим, у якому заперечив свою причетність до корупції.
Казімір написав, що суддя хоче визнати його винним у безглуздому та сфабрикованому судовому процесі та що він подасть апеляцію.
Довідка
Петер Казимір, колишній багаторічний заступник голови партії Роберта Фіцо "Смер-Соціал-демократія" (Смер-СД), був міністром фінансів з 2012 по 2019 рік. Згодом він став керівником НБС. Його шестирічний мандат закінчиться цими вихідними.
Однак Кажимір поки що залишається головою Нацбанку Словаччини, оскільки урядова коаліція ще не оголосила, хто має продовжити очолювати НБС.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо опублікував фото у Facebook, де він пірнає в Дунай, відповідаючи на чутки про проблеми зі здоров'ям.
Прем'єр-міністр Словаччини повідомив про телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зізнавшись що отримав від неї "догану".
"Досить Фіцо!": на протести по всій Словаччині вийшли тисячі людей24.01.25, 21:35 • 29566 переглядiв