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Главу Национального банка Словакии признали виновным в коррупции

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Суд признал Петера Кажимира виновным во взяточничестве, когда тот был министром финансов. Он должен уплатить штраф в 200 000 евро, но пока остается на должности.

Главу Национального банка Словакии признали виновным в коррупции

Суд Словакии признал главу Национального банка Словакии (НБС) Петера Кажимира виновным в том, что он дал взятку главе финансовой администрации Словакии несколько лет назад, когда был министром финансов. 

Передает УНН со ссылкой на AFP и Еreport.

Детали

Главу центрального банка Словакии, который является членом комитета Европейского центрального банка, определяющего монетарную политику для 20 стран Петера Казимира признали виновным в коррупции, во время его каденции на посту министра финансов.

Руководитель Национального банка Словакии не будет отстранен от должности.

Согласно сегодняшнему решению специального уголовного суда в словацком городе Пезинок, Казимир, который также является членом Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ), должен уплатить штраф в размере 200 000 евро. 

Дополнение

По данным портала ereport.sk, руководитель центрального банка Словакии перед решением суда прислал письмо своим знакомым, в котором отрицал свою причастность к коррупции. 

Казимир написал, что судья хочет признать его виновным в бессмысленном и сфабрикованном судебном процессе и что он подаст апелляцию.

Справка

Петер Казимир, бывший многолетний заместитель председателя партии Роберта Фицо "Смер-Социал-демократия" (Смер-СД), был министром финансов с 2012 по 2019 год. Впоследствии он стал руководителем НБС. Его шестилетний мандат закончится в эти выходные.

Однако Кажимир пока остается главой Нацбанка Словакии, поскольку правительственная коалиция еще не объявила, кто должен продолжить возглавлять НБС.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал фото в Facebook, где он ныряет в Дунай, отвечая на слухи о проблемах со здоровьем.

Премьер-министр Словакии сообщил о телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, признавшись что получил от нее "выговор".

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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