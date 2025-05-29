Главу Национального банка Словакии признали виновным в коррупции
Киев • УНН
Суд признал Петера Кажимира виновным во взяточничестве, когда тот был министром финансов. Он должен уплатить штраф в 200 000 евро, но пока остается на должности.
Суд Словакии признал главу Национального банка Словакии (НБС) Петера Кажимира виновным в том, что он дал взятку главе финансовой администрации Словакии несколько лет назад, когда был министром финансов.
Передает УНН со ссылкой на AFP и Еreport.
Детали
Главу центрального банка Словакии, который является членом комитета Европейского центрального банка, определяющего монетарную политику для 20 стран Петера Казимира признали виновным в коррупции, во время его каденции на посту министра финансов.
Руководитель Национального банка Словакии не будет отстранен от должности.
Согласно сегодняшнему решению специального уголовного суда в словацком городе Пезинок, Казимир, который также является членом Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ), должен уплатить штраф в размере 200 000 евро.
Дополнение
По данным портала ereport.sk, руководитель центрального банка Словакии перед решением суда прислал письмо своим знакомым, в котором отрицал свою причастность к коррупции.
Казимир написал, что судья хочет признать его виновным в бессмысленном и сфабрикованном судебном процессе и что он подаст апелляцию.
Справка
Петер Казимир, бывший многолетний заместитель председателя партии Роберта Фицо "Смер-Социал-демократия" (Смер-СД), был министром финансов с 2012 по 2019 год. Впоследствии он стал руководителем НБС. Его шестилетний мандат закончится в эти выходные.
Однако Кажимир пока остается главой Нацбанка Словакии, поскольку правительственная коалиция еще не объявила, кто должен продолжить возглавлять НБС.
Напомним
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал фото в Facebook, где он ныряет в Дунай, отвечая на слухи о проблемах со здоровьем.
Премьер-министр Словакии сообщил о телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, признавшись что получил от нее "выговор".
"Хватит Фицо!": на протесты по всей Словакии вышли тысячи людей24.01.25, 21:35 • 29566 просмотров