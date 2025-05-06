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Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
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5 травня, 14:12 • 29270 перегляди

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Фіцо "довів", що не хворий напередодні 9 травня

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо опублікував фото у Facebook, де він пірнає в Дунай, відповідаючи на чутки про проблеми зі здоров'ям та скасування візиту до москви.

Фіцо "довів", що не хворий напередодні 9 травня

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав відповідь на чутки про свою хворобу. Він опублікував у Facebook фото, на якому видно, як він пірнув у річку Дунай. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Фіцо, напередодні він запросив журналістів, які цікавились його здоровʼям, "розім'ятися і поплавати", адже вони "турбувалися про те, чи я хоч дихаю і чи зможу я піднятися по сходах до кабінету".

"Ніхто не прийшов. Я розумію. Мабуть, трохи накрапало і було прохолодно", – підписав премʼєр-міністр Словаччини фото.

Нагадаємо

Днями стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скасував свій робочий графік, який, зокрема, включав візит до москви на 9 травня.

Фіцо пообіцяв відвідати парад у москві 9 травня, попри застереження ЄС15.04.25, 23:58 • 5043 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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