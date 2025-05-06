Фіцо "довів", що не хворий напередодні 9 травня
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо опублікував фото у Facebook, де він пірнає в Дунай, відповідаючи на чутки про проблеми зі здоров'ям та скасування візиту до москви.
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав відповідь на чутки про свою хворобу. Він опублікував у Facebook фото, на якому видно, як він пірнув у річку Дунай. Про це повідомляє УНН.
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За словами Фіцо, напередодні він запросив журналістів, які цікавились його здоровʼям, "розім'ятися і поплавати", адже вони "турбувалися про те, чи я хоч дихаю і чи зможу я піднятися по сходах до кабінету".
"Ніхто не прийшов. Я розумію. Мабуть, трохи накрапало і було прохолодно", – підписав премʼєр-міністр Словаччини фото.
Нагадаємо
Днями стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скасував свій робочий графік, який, зокрема, включав візит до москви на 9 травня.
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