Фицо "доказал", что не болен в преддверии 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на слухи о своей болезни. Он опубликовал в Facebook фото, на котором видно, как он нырнул в реку Дунай. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Фицо, накануне он пригласил журналистов, которые интересовались его здоровьем, "размяться и поплавать", ведь они "беспокоились о том, хоть ли я дышу и смогу ли я подняться по лестнице в кабинет".

"Никто не пришел. Я понимаю. Наверное, немного накрапало и было прохладно", – подписал премьер-министр Словакии фото.

Напомним

На днях стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил свой рабочий график, который, в частности, включал визит в москву на 9 мая.

Фицо пообещал посетить парад в москве 9 мая, несмотря на предостережения ЕС