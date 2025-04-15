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Фицо пообещал посетить парад в москве 9 мая, несмотря на предостережения ЕС

Киев • УНН

 • 3924 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить парад в москве 9 мая, несмотря на призывы ЕС воздержаться от этого. Он подчеркнул, что почтит память красноармейцев, освобождавших Словакию.

Фицо пообещал посетить парад в москве 9 мая, несмотря на предостережения ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается посетить парад в москве 9 мая - несмотря на призывы лидеров стран-членов Европейского Союза воздержаться от таких поездок. Об этом он написал в Facebook, сообщает УНН.

Детали

Фицо напомнил, что высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас предостерегла лидеров блока от участия в майских празднованиях в столице рф.

Я собираюсь в Москву 9 мая. Предупреждение госпожи Каллас - это шантаж или объявление о том, что после возвращения из москвы я буду наказан? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й

- написал глава словацкого правительства.

Он отметил, что предостережение Каллас подтверждает, что "нам нужна дискуссия в ЕС о природе демократии".

Хочу сообщить, что я являюсь законным премьер-министром Словакии – суверенной страны. Никто не может сказать мне, куда я должен или не должен ехать. Поеду в москву, чтобы отдать дань уважения тысячам красноармейцев, павших, освобождая Словакию

- сообщил Фицо.

Он добавил, что является одним из немногих лидеров в ЕС, который "постоянно говорит о необходимости мира в Украине и не принадлежит к числу ярых сторонников продолжения этой бессмысленной войны".

Напомним

На днях глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что лидеры стран ЕС не должны участвовать ни в каких мероприятиях в москве 9 мая. Вместо этого она призвала европейских лидеров чаще посещать Украину для демонстрации солидарности.

Сила дипломатии против военного парада кремля: европейских чиновников приглашают в Киев на 9 мая14.04.25, 15:25 • 7604 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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