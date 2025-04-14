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Сила дипломатии против военного парада кремля: европейских чиновников приглашают в Киев на 9 мая

Киев • УНН

 • 7504 просмотра

Украина пригласила лидеров ЕС в Киев 9 мая, чтобы противостоять параду победы путина в Москве. Зеленский готов принять лидеров "Коалиции желающих" для гарантий безопасности.

Сила дипломатии против военного парада кремля: европейских чиновников приглашают в Киев на 9 мая

Министр иностранных дел Андрей Сибига передал приглашение коллегам по Европейскому союзу посетить Украину 9 мая. Также в эту дату президент Зеленский готов принять лидеров "Коалиции желающих".

Передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

Украинское правительство хотело бы видеть представителей ЕС в Киеве 9 мая. Целью визита стало противопоставление параду победы путина в москве.

Президент Зеленский мог бы в частности принять лидеров "Коалиции желающих", которые готовы "определить гарантии безопасности" для Украины. Если договоренность о возможном прекращении огня с россией будет достигнута. Об этом Рolitico пишет, ссылаясь на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

В контексте приглашения чиновников ЕС, глава МИД Украины в понедельник передал приглашение своим коллегам по Европейскому союзу. Он призвал "продемонстрировать наше единство и решительность перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны".

Дополнение

В рф президент путин направил приглашения лидерам Израиля, Китая, Бразилии, Словакии и Сербии присоединиться к нему в москве на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Но путин не пригласил США и большинство стран-членов ЕС.

Издание напоминает, что в 2005 году, на красной площади в столице рф присутствовали президент США Джордж Буш и тогдашний президент Франции Жак Ширак. В последние годы никто из западных лидеров не посещал парад в москве.

Напомним

В Турции состоится техническая встреча с участием Украины и партнеров для создания морского компонента "коалиции желающих". рф во встрече не участвует.

Президент Украины подчеркнул важность определения четкой позиции относительно гарантий безопасности для достижения надежного мира. Также он акцентировал внимание на необходимости наращивания производства оружия в Европе.

Сибига призвал ЕС усилить ПВО Украины и давить на рф после удара по Сумам14.04.25, 12:31 • 2692 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Андрей Сибига
Бразилия
Европейский Союз
Китай
Турция
Владимир Зеленский
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