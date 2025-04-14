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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Київ • УНН

 • 77945 перегляди

В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента «коаліції охочих». рф у зустрічі не бере участі.

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

В Туреччині планується технічна зустріч в рамках процесу створення "коаліції охочих", зокрема морського компонента за участю української сторони та партнерів. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Йдеться про технічну зустріч (в Туреччині – ред.) в рамках процесу створення "коаліції охочих", зокрема морського компонента. В цьому процесі беруть участь партнери України, і точно не рф

- повідомив співрозмовник.

Доповнення

Журналістка Алла Мазур з посиланням на слова міністра закордонних справ Андрія Сибіги повідомляла, що інформація турецьких ЗМІ про заплановані на 15-16 квітня прямі переговори між Україною і росією в Анкарі щодо безпеки у Чорному морі є вигадкою.

Як відомо, раніше канал CNN Turk із посиланням на джерела в Міноборони Туреччини повідомив, що 15-16 квітня в Анкарі відбудуться переговори української та російської делегацій щодо безпеки в Чорному морі.

Anadolu зазначало, що у Туреччині у вівторок і середу, 15-16 квітня, відбудеться зустріч для обговорення питання безпеки Чорного моря після можливого припинення вогню між Україною та росією, представників росії не буде.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявляв, що Велика Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" упродовж наступних двох тижнів, аби зосередитися на гарантуванні безпеки України на суші, в повітрі та на морі, а також на відновленні Збройних сил.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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