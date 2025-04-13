Інформація про переговори України та росії в Анкарі є фейком - Сибіга

Інформація турецьких ЗМІ про заплановані на 15-16 квітня прямі переговори між Україною і росією в Анкарі щодо безпеки у Чорному морі є вигадкою. Про це в ефірі телемарафону повідомила журналістка Алла Мазур, інформує УНН.

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За її словами, перед ефіром вона спілкувалася з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який спростував відповідну інформацію.

Нічого такого, каже Андрій Сибіга, не планувалося - зазначила Мазур.

Сибіга також повідомив, що ініціюватиме розмову з держсекретарем США Марко Рубіо з приводу ракетного удару росії по Сумах, який забрав життя щонайменше 34 людей.

Крім того, за словами глав МЗС України, вже завтра він виступатиме на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Головним питанням буде протиповітряна оборона, і воно буде стосуватися не тільки систем далекої дії, якими є має "Patriot", але й середнього радіусу. І шанс на швидке рішення Європи є - цитує журналістка Сибігу.

Як відомо, раніше канал CNN Turk із посиланням на джерела в Міноборони Туреччини поівдомив, що 15-16 квітня в Анкарі відбудуться переговори української та російської делегацій щодо безпеки в Чорному морі.

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетної атаки по центру Сум загинуло 34 людини, в тому числі 2 дитини. Поранено 117 людей, серед яких 15 дітей, тривають рятувальні роботи.

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