Информация о переговорах Украины и россии в Анкаре является фейком - Сибига

Информация турецких СМИ о запланированных на 15-16 апреля прямых переговорах между Украиной и россией в Анкаре по безопасности в Черном море является выдумкой. Об этом в эфире телемарафона сообщила журналистка Алла Мазур, информирует УНН.

Детали

По ее словам, перед эфиром она общалась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который опроверг соответствующую информацию.

Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось - отметила Мазур.

Сибига также сообщил, что будет инициировать разговор с госсекретарем США Марко Рубио по поводу ракетного удара россии по Сумам, который унес жизни не менее 34 человек.

Кроме того, по словам глав МИД Украины, уже завтра он будет выступать на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Главным вопросом будет противовоздушная оборона, и он будет касаться не только систем дальнего действия, которыми является "Patriot", но и среднего радиуса. И шанс на быстрое решение Европы есть - цитирует журналистка Сибигу.

Как известно, ранее канал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре состоятся переговоры украинской и российской делегаций по безопасности в Черном море.

Напомним

В результате российской ракетной атаки по центру Сум погибло 34 человека, в том числе 2 ребенка. Ранены 117 человек, среди которых 15 детей, продолжаются спасательные работы.

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