Информация о переговорах Украины и россии в Анкаре является фейком - Сибига

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 4744 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 23485 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 18568 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 23566 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 32552 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 66858 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 62308 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 34244 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59761 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 107213 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 46700 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 48715 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 54710 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 25705 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 9674 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 23485 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 56098 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 66858 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 62308 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 168712 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 26664 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 21834 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 23429 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 25276 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 27871 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Информация о переговорах Украины и россии в Анкаре является фейком - Сибига

Киев • УНН

 • 5083 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига опроверг информацию о переговорах с россией 15-16 апреля в Анкаре. Он будет инициировать разговор с госсекретарем США относительно удара по Сумам.

Информация о переговорах Украины и россии в Анкаре является фейком - Сибига

Информация турецких СМИ о запланированных на 15-16 апреля прямых переговорах между Украиной и россией в Анкаре по безопасности в Черном море является выдумкой. Об этом в эфире телемарафона сообщила журналистка Алла Мазур, информирует УНН.

Детали

По ее словам, перед эфиром она общалась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который опроверг соответствующую информацию.

Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось

- отметила Мазур.

Сибига также сообщил, что будет инициировать разговор с госсекретарем США Марко Рубио по поводу ракетного удара россии по Сумам, который унес жизни не менее 34 человек.

Кроме того, по словам глав МИД Украины, уже завтра он будет выступать на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Главным вопросом будет противовоздушная оборона, и он будет касаться не только систем дальнего действия, которыми является "Patriot", но и среднего радиуса. И шанс на быстрое решение Европы есть

- цитирует журналистка Сибигу.

Как известно, ранее канал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре состоятся переговоры украинской и российской делегаций по безопасности в Черном море.

Напомним

В результате российской ракетной атаки по центру Сум погибло 34 человека, в том числе 2 ребенка. Ранены 117 человек, среди которых 15 детей, продолжаются спасательные работы.

Келлог заявил, что рф осуществила целенаправленные удары по гражданским объектам в Сумах13.04.25, 18:31 • 9373 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Андрей Сибига
Марко Рубио
Турция
Украина
Сумы
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09