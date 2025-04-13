Келлог заявил, что рф осуществила целенаправленные удары по гражданским объектам в Сумах

В контексте российского террористического удара по Сумам, спецпредставитель президента США подчеркнул, что организация подобного "пересекает любую границу". Кит Келлог подчеркнул свое понимание, - он как экс-военный начальник понимает, что такое "целенаправленные удары".

Передает УНН со ссылкой на страницу Кита Келлог в сети Х.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог сделал заявление относительно российской атаки по Сумам, в результате которой погибли 32 человека, пострадали 99.

Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье пересекает любую границу приличия. Есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения. Как бывший военачальник, я понимаю, что такое целенаправленные удары, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец этой войне

Макрон осудил ракетные удары по Сумам: “Только россия продолжает эту войну”

В результате российского ракетного удара по Сумам, по обновленным данным ГСЧС погибли 32 человека, среди них 2 ребенка.

Количество пострадавших в результате ракетной атаки россиян по Сумам возросло до 99 человек, среди которых 11 детей.

россия нанесла удар по Сумам баллистическими ракетами "Искандер-М". Буданов сообщил, что это сделали расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории воронежской и курской областей.

Атака в христианский праздник является абсолютным злом, написал руководитель МИД Украины Андрей Сибига.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас важно в Украине усиление ПВО, оружия защитникам, а также больше санкций против россии, - террористы будут нести ответственность.

Владимир Зеленский отреагировал на российский террористический удар по Сумам баллистикой в Вербное воскресенье.

Очень важно всем в мире не молчать, не оставаться равнодушными. Российские удары заслуживают только осуждения.