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Келлог заявил, что рф осуществила целенаправленные удары по гражданским объектам в Сумах

Киев • УНН

 • 8956 просмотра

Спецпредставитель США Кит Келлог осудил российский удар по Сумам, где погибли 32 человека. Он подчеркнул, что это были целенаправленные атаки на гражданские объекты.

Келлог заявил, что рф осуществила целенаправленные удары по гражданским объектам в Сумах

В контексте российского террористического удара по Сумам, спецпредставитель президента США подчеркнул, что организация подобного "пересекает любую границу". Кит Келлог подчеркнул свое понимание, - он как экс-военный начальник понимает, что такое "целенаправленные удары".

Передает УНН со ссылкой на страницу Кита Келлог в сети Х.

Детали

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог сделал заявление относительно российской атаки по Сумам, в результате которой погибли 32 человека, пострадали 99.

Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье пересекает любую границу приличия. Есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения. Как бывший военачальник, я понимаю, что такое целенаправленные удары, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец этой войне

- сообщил Кит Келлог

Макрон осудил ракетные удары по Сумам: “Только россия продолжает эту войну”13.04.25, 16:53 • 7692 просмотра

Напомним

В результате российского ракетного удара по Сумам, по обновленным данным ГСЧС погибли 32 человека, среди них 2 ребенка.

Количество пострадавших в результате ракетной атаки россиян по Сумам возросло до 99 человек, среди которых 11 детей.

россия нанесла удар по Сумам баллистическими ракетами "Искандер-М". Буданов сообщил, что это сделали расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории воронежской и курской областей.

Атака в христианский праздник является абсолютным злом, написал руководитель МИД Украины Андрей Сибига.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас важно в Украине усиление ПВО, оружия защитникам, а также больше санкций против россии, - террористы будут нести ответственность.

Владимир Зеленский отреагировал на российский террористический удар по Сумам баллистикой в Вербное воскресенье.

Очень важно всем в мире не молчать, не оставаться равнодушными. Российские удары заслуживают только осуждения.

- подчеркнул Зеленский.

Посол США Бринк в своем заявлении относительно ракетного удара по Сумам упомянула россию13.04.25, 17:28 • 5122 просмотра

Игорь Тележников

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