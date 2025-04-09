Бриджит А. Бринк

Президент Франции выразил соболезнования украинцам из-за трагедии в Кривом Роге, подчеркнув срочную необходимость прекращения российских ударов и призвав к решительным действиям.
Посол США выразила соболезнования семьям погибших в результате атаки рф по Кривому Рогу. Бринк подчеркнула единство с Украиной в этот тяжелый день.
Бриджит Бринк заявила, что Киев и другие города Украины подверглись баллистическим и крылатым ракетным ударам со стороны россии. Сегодня утром враг нанес баллистический удар по столице.
Вчера россия нанесла удар по Кривому Рогу. Погибло по меньшей мере 19 человек, из них 9 детей. Мировое сообщество выразило соболезнования семьям погибших и осудило российскую агрессию.
Польский премьер прокомментировал масштабную атаку рф на Украину, в результате которой погибли 11 человек. россия выпустила 145 дронов и 3 ракеты по 5 областям Украины.
В результате ночных атак рф по нескольким регионам Украины погибли 11 человек, 40 ранены. В Доброполье был нанесен двойной удар по спасателям первой волны.
Бриджит Бринк отреагировала на массированную атаку россии по Украине с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотников. В результате атаки повреждены два объекта критической инфраструктуры во Львовской области.
Украина стала примером для европейских стран в отказе от российского ядерного топлива для реакторов советского дизайна. Три страны ЕС уже используют топливо Westinghouse, еще две готовятся к переходу.
Президент Украины поздравил украинцев с Рождеством и подчеркнул важность единства. В обращении он подчеркнул, что украинцы хотят мирно жить на своей земле, видеть солнце и рождественскую звезду вместо ракет.
U. S. Ambassador Bridget Brink congratulated Ukrainians on Christmas and the New Year, wearing a dress with embroidery. She emphasized the importance of the partnership between the U.S. and Ukraine at this historic moment.
Возле Мукачево и села Ключарки сбили две вражеские ракеты, пересекшие воздушное пространство Закарпатской области. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.
россия осуществила массированный ракетный обстрел по энергетической инфраструктуре и ключевым объектам Украины. Атаки зафиксированы во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Делегация НАБУ, САП и ВАКС провела встречу с Комитетом по ассигнованиям Сената США. Посол Бринк подчеркнула важность независимости антикоррупционных институтов для прозрачности использования помощи США.
В Киев прибыла двухпартийная делегация высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США. Визит подчеркивает важность американской помощи для защиты Украины и безопасности Европы от российской агрессии.
В Киев прибыл главный инспектор США по мониторингу помощи Ричардсон. Его работа направлена на обеспечение прозрачности американской помощи и поддержку евроатлантических стремлений Украины.
Российские дроны атаковали Киев, попав в многоэтажку, погибла девушка и пострадали 6 человек. В Днепре от ракетного удара погибли 3 человека, ранены 19 человек, среди которых 4 детей. Также из-за атаки БПЛА есть погибшая в Киевской области.
Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила визит министра обороны Ллойда Остина в Киев. Визит подчеркивает непоколебимую приверженность США поддержке Украины в ее борьбе против российского вторжения.
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила о необходимости привлечения России к ответственности за смерть украинской журналистки Виктории Рощиной. Ее смерть в российском заключении свидетельствует о продолжающихся нападениях на свободные СМИ и правду.
США предоставили Украине 3,2 млн учебников стоимостью $8,3 млн для учеников 1-2 классов. Первая партия передана на торжественном мероприятии с участием представителей USAID, посольства США и Минобразования Украины.
Саманта Пауэр, администратор USAID, совершила третий визит в Киев после начала полномасштабного вторжения России. Она выразила восхищение стойкостью украинского народа и готовность обсудить дальнейшую поддержку Украины.
За первые 7 месяцев 2024 года «Укрзализныця» перевезла 20,86 млн тонн зерна на экспорт. Несмотря на атаки России, украинское зерно продолжает поддерживать экономику страны и кормить мир.
США предоставили «Укрэнерго» 18 высоковольтных автотрансформаторов для восстановления энергосетей после российских атак. Часть оборудования уже работает, обеспечивая электроэнергией миллионы украинцев.
USAID приобрело 18 автотрансформаторов для Украины, чтобы восстановить энергосеть после российских атак, сообщила посол США Бриджит Бринк.
Президент Зеленский сообщил о подготовке новых международных договоренностей и соглашений по безопасности в августе. Украина также получит ракеты для ПВО 'Насамс' в рамках нового пакета поддержки от США.
Председатель Верховной Рады Украины провел встречу с послом США Бриджит Бринк. Обсуждались оборонная помощь, членство в НАТО, санкции против РФ и межпарламентское сотрудничество.
Спецпредставительница США Пенни Прицкер встретилась с украинскими чиновниками для обсуждения экономического восстановления. Рассмотрены возможности для американских компаний и важность реформ в Украине для привлечения инвестиций.
Пенни Прицкер, спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины, прибыла в Киев. Вместе с руководителями американских компаний она стремится помочь Украине строить будущее, подчеркивая важность прозрачной бизнес-среды.
С августа 2023 года Украина экспортировала 56 миллионов тонн грузов, в том числе более 37,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, через Черноморский гуманитарный коридор, несмотря на продолжающиеся атаки России, по словам посла США в Украине.
Украина ожидает получить первый транш из утвержденного пакета бюджетной поддержки объемом $7,8 млрд от США в ближайшее время.
Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в Киеве, где обсудил дальнейшую американскую помощь, в частности дополнительные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, для спасения жизней и защиты инфраструктуры, и поблагодарил США за их постоянную поддержку против российского вторжения.