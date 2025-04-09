Бриджит А. Бринк

Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

С августа 2023 года Украина экспортировала 56 миллионов тонн грузов, в том числе более 37,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, через Черноморский гуманитарный коридор, несмотря на продолжающиеся атаки России, по словам посла США в Украине.