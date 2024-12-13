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На Закарпатье сбили две ракеты во время массированной атаки рф

На Закарпатье сбили две ракеты во время массированной атаки рф

Киев  •  УНН

 • 2376 просмотра

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Возле Мукачево и села Ключарки сбили две вражеские ракеты, пересекшие воздушное пространство Закарпатской области. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Во время очередной массированной ракетной атаки рф в Закарпатской области уничтожили две ракеты. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, передает УНН

«Сегодня во время очередной массированной атаки две ракеты пересекли воздушное пространство нашей области. Одну из них бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны Закарпатья сбили недалеко от города Мукачево. На месте работают соответствующие службы. Информация уточняется. Другая ракета обезврежена в районе села Ключарки. Обстоятельства выясняем», - написал Билецкий.

Информация о разрушениях и пострадавших, по его словам, не поступала.

Напомним,

россияне ударили по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. 

Также зафиксирован обстрел энергетических объектов Львовщины и последствия атаки рф на Тернопольщине. 

В пресс-службе ДТЭК сообщили, что армия рф нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям. 

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что рф запустила шквал баллистических ракет, нацеленных на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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