На Закарпатье сбили две ракеты во время массированной атаки рф
Киев • УНН
Возле Мукачево и села Ключарки сбили две вражеские ракеты, пересекшие воздушное пространство Закарпатской области. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Во время очередной массированной ракетной атаки рф в Закарпатской области уничтожили две ракеты. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, передает УНН.
«Сегодня во время очередной массированной атаки две ракеты пересекли воздушное пространство нашей области. Одну из них бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны Закарпатья сбили недалеко от города Мукачево. На месте работают соответствующие службы. Информация уточняется. Другая ракета обезврежена в районе села Ключарки. Обстоятельства выясняем», - написал Билецкий.
Информация о разрушениях и пострадавших, по его словам, не поступала.
Напомним,
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