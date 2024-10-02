США передали Украине более 3 миллионов учебников для учеников 1-2 классов

В среду, 2 октября, США передали Украине более 3 миллионов экземпляров для учащихся 1-2 классов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобразования.

Детали

Партию этих учебников сегодня передали на торжественном мероприятии с участием Саманты Павер, администратора Агентства США по международному развитию (USAID), Бриджит Бринк, посла США в Украине, и Оксена Лисового, министра образования и науки Украины. Эта партия была напечатана в сжатые сроки - ориентировочно за 3 месяца.

Так что вскоре эти и остальные печатаемые учебники будут развезены в школы.

Это более 3,2 млн экземпляров общей стоимостью $8,3 млн по английскому, немецкому и французскому языкам, а также «Я исследую мир», «Искусство» - заявили в Минобразования.

Дополнение

В ведомстве объясняют, что сейчас большинство государственных расходов Украины направляют на поддержку наших защитников. Но среди приоритетов МОН - несмотря на все вызовы обеспечить учеников и учениц доступом к знаниям, в частности, учебниками.

В этом году из госбюджета выделено примерно 1 млрд грн на печать книг для 7 класса. А также министерство активно ведет переговоры с партнерами и привлекаем международное дополнительное финансирование.

Напомним,

Администратор USAID Саманта Пауэр объявила о выделении $237 млн на поддержку нуждающихся украинцев. Средства пойдут на жизненно необходимую помощь, включая медицинскую и рыночную, для пострадавших от конфликта с приближением зимы.