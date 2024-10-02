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США передали Україні понад 3 мільйони підручників для учнів 1-2 класів

США передали Україні понад 3 мільйони підручників для учнів 1-2 класів

Київ • УНН

 • 14811 перегляди

США надали Україні 3,2 млн підручників вартістю $8,3 млн для учнів 1-2 класів. Перша партія передана на урочистому заході за участю представників USAID, посольства США та Міносвіти України.

У середу, 2 жовтня, США передали Україні понад 3 мільйони примірників для учнів 1–2 класів. Про це пише УНН з посиланням на Міносвіти.

Деталі

Партію цих підручників сьогодні передали на урочистому заході за участю Саманти Павер, адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Бріджит Брінк, посолки США в Україні, та Оксена Лісового, міністра освіти і науки України. Ця партія була надрукована у стислі терміни — орієнтовно за 3 місяці.

 понаТож невдовзі ці та решта підручників, що друкують, будуть розвезені в школи. 

Це понад 3,2 млн примірників загальною вартістю $8,3 млн з англійської, німецької та французької мов, а також "Я досліджую світ", "Мистецтво"

- заявили в Міносвіти. 

Доповнення

У відомстві пояснюють, що наразі більшість державних видатків України спрямовують на підтримку наших захисників. Але серед пріоритетів МОН — попри всі виклики забезпечити учнів і учениць доступом до знань, зокрема, підручниками.

Цьогоріч з держбюджету виділено приблизно 1 млрд грн на друк книжок для 7 класу. А також міністерство активно веде перемовини з партнерами та залучаємо міжнародне додаткове фінансування.

Нагадаємо

Адміністраторка USAID Саманта Павер оголосила про виділення $237 млн на підтримку потребуючих українців. Кошти підуть на життєво необхідну допомогу, включаючи медичну та ринкову, для постраждалих від конфлікту з наближенням зими.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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