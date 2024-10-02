США передали Україні понад 3 мільйони підручників для учнів 1-2 класів
Київ • УНН
США надали Україні 3,2 млн підручників вартістю $8,3 млн для учнів 1-2 класів. Перша партія передана на урочистому заході за участю представників USAID, посольства США та Міносвіти України.
У середу, 2 жовтня, США передали Україні понад 3 мільйони примірників для учнів 1–2 класів. Про це пише УНН з посиланням на Міносвіти.
Деталі
Партію цих підручників сьогодні передали на урочистому заході за участю Саманти Павер, адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Бріджит Брінк, посолки США в Україні, та Оксена Лісового, міністра освіти і науки України. Ця партія була надрукована у стислі терміни — орієнтовно за 3 місяці.
понаТож невдовзі ці та решта підручників, що друкують, будуть розвезені в школи.
Це понад 3,2 млн примірників загальною вартістю $8,3 млн з англійської, німецької та французької мов, а також "Я досліджую світ", "Мистецтво"
Доповнення
У відомстві пояснюють, що наразі більшість державних видатків України спрямовують на підтримку наших захисників. Але серед пріоритетів МОН — попри всі виклики забезпечити учнів і учениць доступом до знань, зокрема, підручниками.
Цьогоріч з держбюджету виділено приблизно 1 млрд грн на друк книжок для 7 класу. А також міністерство активно веде перемовини з партнерами та залучаємо міжнародне додаткове фінансування.
Нагадаємо
Адміністраторка USAID Саманта Павер оголосила про виділення $237 млн на підтримку потребуючих українців. Кошти підуть на життєво необхідну допомогу, включаючи медичну та ринкову, для постраждалих від конфлікту з наближенням зими.