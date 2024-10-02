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USAID оголосило про допомогу на 237 млн дол. для підтримки українців перед зимою

USAID оголосило про допомогу на 237 млн дол. для підтримки українців перед зимою

Київ • УНН

 • 17051 перегляди

Адміністраторка USAID Саманта Павер оголосила про виділення $237 млн на підтримку потребуючих українців. Кошти підуть на життєво необхідну допомогу, включаючи медичну та ринкову, для постраждалих від конфлікту з наближенням зими.

В Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) повідомили у середу про виділення 237 млн дол. на підтримку українців з наближенням зими, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні адміністраторка USAID Саманта Павер оголосила про виділення $237 млн, у тому числі понад $223 млн від USAID, на підтримку потребуючих українців. Це нове фінансування допоможе надати життєво необхідну допомогу, включаючи медичну та ринкову допомогу, для підтримки постраждалих від конфлікту українців з наближенням зими", - повідомили у середу в Бюро гуманітарної допомоги USAID у X.

До Києва прибула адміністраторка USAID02.10.24, 10:39 • 13603 перегляди

Як повідомили в USAID, під час свого візиту до Києва Павер зустрінеться з "урядовцями, освітянами, молоддю, борцями з корупцією та лідерами з енергетичного та ІТ-секторів, які невпинно борються за майбутнє України".

За даними представництва USAID в Україні, сьогодні Павер передала першу партію підручників, допомогу для друку яких надало USAID, учням однієї з київських шкіл..

Вказано, що допомога USAID забезпечила своєчасне друкування понад 3,2 млн підручників для учнів 1-х і 2-х класів. Повідомляється, що йдеться про друкування підручників для 12 тис. шкіл.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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