USAID объявило о помощи на 237 млн долл. для поддержки украинцев перед зимой

В Агентстве США по международному развитию (USAID) сообщили в среду о выделении 237 млн долл. на поддержку украинцев с приближением зимы, пишет УНН.

Детали

"Сегодня администратор USAID Саманта Пауэр объявила о выделении $237 млн, в том числе более $223 млн от USAID, на поддержку нуждающихся украинцев. Это новое финансирование поможет предоставить жизненно необходимую помощь, включая медицинскую и рыночную помощь, для поддержки пострадавших от конфликта украинцев с приближением зимы", - сообщили в среду в Бюро гуманитарной помощи USAID в X.

В Киев прибыла администратор USAID

Как сообщили в USAID, во время своего визита в Киев Пауэр встретится с "чиновниками, педагогами, молодежью, борцами с коррупцией и лидерами из энергетического и ИТ-секторов, которые неустанно борются за будущее Украины".

По данным представительства USAID в Украине, сегодня Пауэр передала первую партию учебников, помощь для печати которых предоставило USAID, ученикам одной из киевских школ.

Указано, что помощь USAID обеспечила своевременную печать более 3,2 млн учебников для учащихся 1-х и 2-х классов. Сообщается, что речь идет о печати учебников для 12 тыс. школ.