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USAID объявило о помощи на 237 млн долл. для поддержки украинцев перед зимой

USAID объявило о помощи на 237 млн долл. для поддержки украинцев перед зимой

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 13:34  •  5332 просмотра

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Администратор USAID Саманта Пауэр объявила о выделении $237 млн на поддержку нуждающихся украинцев. Средства пойдут на жизненно необходимую помощь, включая медицинскую и рыночную, для пострадавших от конфликта с приближением зимы.

В Агентстве США по международному развитию (USAID) сообщили в среду о выделении 237 млн долл. на поддержку украинцев с приближением зимы, пишет УНН.

Детали

"Сегодня администратор USAID Саманта Пауэр объявила о выделении $237 млн, в том числе более $223 млн от USAID, на поддержку нуждающихся украинцев. Это новое финансирование поможет предоставить жизненно необходимую помощь, включая медицинскую и рыночную помощь, для поддержки пострадавших от конфликта украинцев с приближением зимы", - сообщили в среду в Бюро гуманитарной помощи USAID в X.

В Киев прибыла администратор USAID2 октября 2024, 07:39 • 11677 просмотров

Как сообщили в USAID, во время своего визита в Киев Пауэр встретится с "чиновниками, педагогами, молодежью, борцами с коррупцией и лидерами из энергетического и ИТ-секторов, которые неустанно борются за будущее Украины".

По данным представительства USAID в Украине, сегодня Пауэр передала первую партию учебников, помощь для печати которых предоставило USAID, ученикам одной из киевских школ.

Указано, что помощь USAID обеспечила своевременную печать более 3,2 млн учебников для учащихся 1-х и 2-х классов. Сообщается, что речь идет о печати учебников для 12 тыс. школ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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