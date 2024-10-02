В Киев прибыла администратор USAID

Администратор USAID Саманта Пауэр прибыла в Киев с третьим визитом после начала полномасштабного вторжения России, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в среду, пишет УНН.

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«Очень рада приветствовать Администратора USAID Саманту Пауэр с ее третьим визитом в Украину после начала полномасштабной неспровоцированной войны России», - указала Бринк в X.

«Только что прибыла в Киев с третьим визитом после начала полномасштабного вторжения России. С благоговением перед стойкостью украинского народа и желанием услышать, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать его в стремлении к свободе и независимости», - написала Пауэр в X.

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