В Киев прибыла администратор USAID
Киев • УНН
Саманта Пауэр, администратор USAID, совершила третий визит в Киев после начала полномасштабного вторжения России. Она выразила восхищение стойкостью украинского народа и готовность обсудить дальнейшую поддержку Украины.
Администратор USAID Саманта Пауэр прибыла в Киев с третьим визитом после начала полномасштабного вторжения России, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в среду, пишет УНН.
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«Очень рада приветствовать Администратора USAID Саманту Пауэр с ее третьим визитом в Украину после начала полномасштабной неспровоцированной войны России», - указала Бринк в X.
«Только что прибыла в Киев с третьим визитом после начала полномасштабного вторжения России. С благоговением перед стойкостью украинского народа и желанием услышать, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать его в стремлении к свободе и независимости», - написала Пауэр в X.
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