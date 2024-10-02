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В Киев прибыла администратор USAID

В Киев прибыла администратор USAID

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 07:39  •  3275 просмотра

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Саманта Пауэр, администратор USAID, совершила третий визит в Киев после начала полномасштабного вторжения России. Она выразила восхищение стойкостью украинского народа и готовность обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Администратор USAID Саманта Пауэр прибыла в Киев с третьим визитом после начала полномасштабного вторжения России, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в среду, пишет УНН.

Детали

«Очень рада приветствовать Администратора USAID Саманту Пауэр с ее третьим визитом в Украину после начала полномасштабной неспровоцированной войны России», - указала Бринк в X.

«Только что прибыла в Киев с третьим визитом после начала полномасштабного вторжения России. С благоговением перед стойкостью украинского народа и желанием услышать, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать его в стремлении к свободе и независимости», - написала Пауэр в X.

Андрей Сибига обсудил с США военную помощь и усиление санкций против России6 сентября 2024, 22:35 • 27972 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
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