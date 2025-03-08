Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф
Киев • УНН
В результате ночных атак рф по нескольким регионам Украины погибли 11 человек, 40 ранены. В Доброполье был нанесен двойной удар по спасателям первой волны.
Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф, пишет УНН.
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"Ужасные новости о ночных атаках, которые поразили несколько регионов Украины, в результате которых погибли как минимум 11 человек, еще 40 получили ранения. В частности, был осуществлен двойной удар по первой волне спасателей в Доброполье. Спасательные работы продолжаются. Гражданское население продолжает нести бремя этой войны", - отреагировала посол США на ночную атаку рф в X.
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Накануне президент США Дональд Трамп прокомментировал прекращение военной помощи Украине, указав, что его действия направлены на то, "чтобы остановить смерть".
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на массированные атаки рф на Украину, призвав усилить военную поддержку Украины блоком.