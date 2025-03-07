Трамп пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні
Київ • УНН
Трамп заявив, що США призупинили допомогу Україні через відсутність бажання врегулювати конфлікт. Він попередив про ризик Третьої світової війни та підтвердив довіру до путіна.
Президент США Дональд Трамп прокоментував припинення військової допомоги Україні, зазначивши, що Київ не хоче врегулювання конфлікту, тому поставки призупинилися, передає УНН.
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Відповідаючи на питання, чому б не надати Україні засоби ППО і що станеться, коли в України закінчаться ракети для них, Трамп відповів: "Тому що я повинен знати, що вони хочуть врегулювання".
Я не знаю, що вони хочуть врегулювання. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми підемо звідти, тому що ми хочемо, щоб вони врегулювали конфлікт. І я роблю це, щоб зупинити смерть
Він знову повторив твердження про те, що США надали Україні допомоги на суму 350 млрд доларів, а Європа – 100 млрд.
Ви знаєте, я спостерігав за тим, що відбувається в Європі протягом останнього тижня або близько того. Це може закінчитися Третьою світовою війною, якщо ми не врегулюємо це питання. Це дійсно може закінчитися Третьою світовою війною. Ми повинні це владнати
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору володимиру путіну, що той хоче закінчити війну, та вкотре заявив, що Україна не має козирів.