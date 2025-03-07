Трамп пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп прокоментував припинення військової допомоги Україні, зазначивши, що Київ не хоче врегулювання конфлікту, тому поставки призупинилися, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чому б не надати Україні засоби ППО і що станеться, коли в України закінчаться ракети для них, Трамп відповів: "Тому що я повинен знати, що вони хочуть врегулювання".

Я не знаю, що вони хочуть врегулювання. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми підемо звідти, тому що ми хочемо, щоб вони врегулювали конфлікт. І я роблю це, щоб зупинити смерть

Він знову повторив твердження про те, що США надали Україні допомоги на суму 350 млрд доларів, а Європа – 100 млрд.

Ви знаєте, я спостерігав за тим, що відбувається в Європі протягом останнього тижня або близько того. Це може закінчитися Третьою світовою війною, якщо ми не врегулюємо це питання. Це дійсно може закінчитися Третьою світовою війною. Ми повинні це владнати