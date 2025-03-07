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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Трамп пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні

Київ • УНН

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Трамп заявив, що США призупинили допомогу Україні через відсутність бажання врегулювати конфлікт. Він попередив про ризик Третьої світової війни та підтвердив довіру до путіна.

Трамп пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп прокоментував припинення військової допомоги Україні, зазначивши, що Київ не хоче врегулювання конфлікту, тому поставки призупинилися, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чому б не надати Україні засоби ППО і що станеться, коли в України закінчаться ракети для них, Трамп відповів: "Тому що я повинен знати, що вони хочуть врегулювання".

Я не знаю, що вони хочуть врегулювання. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми підемо звідти, тому що ми хочемо, щоб вони врегулювали конфлікт. І я роблю це, щоб зупинити смерть 

- сказав Трамп.

Він знову повторив твердження про те, що США надали Україні допомоги на суму 350 млрд доларів, а Європа – 100 млрд.

Ви знаєте, я спостерігав за тим, що відбувається в Європі протягом останнього тижня або близько того. Це може закінчитися Третьою світовою війною, якщо ми не врегулюємо це питання. Це дійсно може закінчитися Третьою світовою війною. Ми повинні це владнати 

- додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору володимиру путіну, що той хоче закінчити війну, та вкотре заявив, що Україна не має козирів.

Павло Башинський

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