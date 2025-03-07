Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине
Киев • УНН
Трамп заявил, что США приостановили помощь Украине из-за отсутствия желания урегулировать конфликт. Он предупредил о риске Третьей мировой войны и подтвердил доверие к путину.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал прекращение военной помощи Украине, отметив, что Киев не хочет урегулирования конфликта, поэтому поставки приостановились, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, почему бы не предоставить Украине средства ПВО и что произойдет, когда у Украины закончатся ракеты для них, Трамп ответил: "Потому что я должен знать, что они хотят урегулирования".
Я не знаю, что они хотят урегулирования. Если они не хотят урегулирования, мы уйдем оттуда, потому что мы хотим, чтобы они урегулировали конфликт. И я делаю это, чтобы остановить смерть
Он снова повторил утверждение о том, что США предоставили Украине помощи на сумму 350 млрд долларов, а Европа – 100 млрд.
Вы знаете, я наблюдал за тем, что происходит в Европе в течение последней недели или около того. Это может закончиться Третьей мировой войной, если мы не урегулируем этот вопрос. Это действительно может закончиться Третьей мировой войной. Мы должны это уладить
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит российскому диктатору владимиру путину, что тот хочет закончить войну, и в очередной раз заявил, что Украина не имеет козырей.