Трамп заявив, що вірить путіну попри бомбардування України

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору володимиру путіну, що той хоче закінчити війну, та вкотре заявив, що Україна не має козирів, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чи вірить Трамп путіну, коли він каже, що хоче миру, а в той же час бомбить Україну, він відповів, що "так".

"Ви знаєте, я вірю йому, я думаю, що у нас все дуже добре з росією, але зараз вони бомбардують Україну, і мені, чесно кажучи, важче мати справу з Україною, і у них немає козирів, як ви знаєте, ми зустрічаємося в Саудівській Аравії наступного тижня, і ми говоримо про те, чи вважаю я, що з точки зору досягнення остаточного врегулювання, можливо, буде легше мати справу з росією, що дивно, тому що у них є всі козирі", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розлючений через поведінку рф і її удари по Україні, коли він наполягає на припиненні вогню.

Трамп у своїй соцмережі закликав Україну та росію сідати за стіл переговорів і пригрозив широкомасштабними санкціями проти росії "доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир".