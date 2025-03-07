Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
Киев • УНН
Дональд Трамп подтвердил, что верит словам путина о желании закончить войну, несмотря на постоянные атаки на Украину. Он также отметил, что Украина не имеет козырей, в отличие от россии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит российскому диктатору владимиру путину, что тот хочет закончить войну, и в очередной раз заявил, что Украина не имеет козырей, передает УНН.
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Отвечая на вопрос, верит ли Трамп путину, когда он говорит, что хочет мира, а в то же время бомбит Украину, он ответил, что "да".
"Вы знаете, я верю ему, я думаю, что у нас все очень хорошо с россией, но сейчас они бомбят Украину, и мне, честно говоря, труднее иметь дело с Украиной, и у них нет козырей, как вы знаете, мы встречаемся в Саудовской Аравии на следующей неделе, и мы говорим о том, считаю ли я, что с точки зрения достижения окончательного урегулирования, возможно, будет легче иметь дело с россией, что странно, потому что у них есть все козырей", - сказал Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп раздосадован поведением рф и ее ударами по Украине, когда он настаивает на прекращении огня.
Трамп в своей соцсети призвал Украину и россию сесть за стол переговоров и пригрозил широкомасштабными санкциями против россии "до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире".