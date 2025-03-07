Трамп розлючений через поведінку рф і її удари по Україні - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розлючений через поведінку рф і її удари по Україні, коли він наполягає на припиненні вогню.

Про це повідомляє Axios, передає УНН.

Деталі

Як заявив високопоставлений чиновник Білого дому, останніми днями "гнів Трампа посилився" через поведінку росії та її ескалацію ударів по Україні в той же час, коли він наполягав на припиненні вогню.

Доповнення

До цього президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі закликав Україну та росію сідати за стіл переговорів і пригрозив широкомасштабними санкціями проти росії "доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир".

Виходячи з того факту, що росія прямо зараз "б'є" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та мита стосовно росії доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир. росія та Україна, сідайте за стіл переговорів прямо зараз, поки не пізно.Дякую написав Трамп.

рф готова обговорювати перемир'я з Україною за певних умов - Bloomberg