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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Трамп розлючений через поведінку рф і її удари по Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 81631 перегляди

Трамп розлючений через продовження ударів рф по Україні в той час, коли він закликає до припинення вогню. Президент США погрожує широкомасштабними санкціями проти росії до досягнення мирної угоди.

Трамп розлючений через поведінку рф і її удари по Україні - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розлючений через поведінку рф і її удари по Україні, коли він наполягає на припиненні вогню.

Про це повідомляє Axios, передає УНН.

Деталі

Як заявив високопоставлений чиновник Білого дому, останніми днями "гнів Трампа посилився" через поведінку росії та її ескалацію ударів по Україні в той же час, коли він наполягав на припиненні вогню.

Доповнення

До цього президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі закликав Україну та росію сідати за стіл переговорів і пригрозив широкомасштабними санкціями проти росії "доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир".

Виходячи з того факту, що росія прямо зараз "б'є" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та мита стосовно росії доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир. росія та Україна, сідайте за стіл переговорів прямо зараз, поки не пізно.Дякую

рф готова обговорювати перемир'я з Україною за певних умов - Bloomberg07.03.25, 18:32 • 22110 переглядiв

Павло Башинський

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