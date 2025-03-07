Трамп пригрозив санкціями і митами рф: закликав Україну та росію сісти за стіл переговорів

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі закликав Україну та росію сідати за стіл переговорів і пригрозив широкомасштабними санкціями проти росії "доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир", пише УНН.

Виходячи з того факту, що росія прямо зараз "б'є" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та мита стосовно росії доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир. росія та Україна, сідайте за стіл переговорів прямо зараз, поки не пізно. Дякую!!! - написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Доповнення

Трамп ще під час своєї передвиборчої кампанії вказував, що хоче припинення війни в Україні. У лютому США та рф на дипломатичному рівні провели перший раунд переговорів. Однак ця зустріч викликала занепокоєння щодо незалученості до переговорів України та Європи.

З Україною США мають намір укласти так звану ресурсну угоду, яка б надала доступ у тому числі до українських рідкоземів. Зеленський наполягав на тому, щоб угода включала тверді гарантії безпеки з боку США. Трамп припустив, що присутність американських підрядників в Україні служитиме гарантією безпеки, але відповідальність за безпеку України тепер ляже на Європу.

У Білому домі вказували, що задля того, аби "домовитися про мир, треба посадити обидві сторони за стіл, і в будь-якій хорошій угоді - у бізнесі, у політиці, - зазвичай обидві сторони залишають трохи незадоволені".