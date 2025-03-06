Трамп висуває нові умови для підписання мінеральної угоди з Україною
Київ • УНН
США готові підписати угоду про видобуток корисних копалин з Україною за умови швидкого перемир'я з росією. Зустріч щодо угоди може відбутися найближчим часом у Саудівській Аравії.
Президент США Дональд Трамп хоче пов'язати запропоновану американо-українську угоду про видобуток корисних копалин з вимогою до Києва якнайшвидше встановити перемир'я. За словами джерел, найближчими днями угода може зрушити з мертвої точки.
Про це пише Bloomberg, повідомляє УНН.
Вашингтон дав зрозуміти, що Трамп готовий завершити роботу над угодою про природні ресурси за умови, що президент України Володимир Зеленський погодиться на реальний шлях до перемир'я і переговорів з москвою.
Ці додаткові умови є основною причиною того, що угоду про економічне співробітництво досі не підписано, незважаючи на публічні заяви як Трампа, так і Зеленського, які свідчать про те, що вони готові її підписати, повідомляють джерела Bloomberg.
Найближчими днями українські та американські посадовці можуть зустрітися в Саудівській Аравії, куди Зеленський має поїхати наступного тижня. Інші чиновники застерігають, що позиція США завжди може змінитися, оскільки Трамп відомий тим, що може змінити свою думку.
Кілька чиновників адміністрації Трампа заявили в останні дні, що угода щодо критично важливих корисних копалин є важливим компонентом і кроком на шляху до плану президента США щодо миру в Україні.
Нагадаємо
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати рамкову угоду про створення інвестиційного фонду розвитку. Документ передбачає співпрацю у сфері корисних копалин та створення фонду відновлення з 50% внеском України.
Трамп заявив, що не вважає запропоновану інвестиційну угоду щодо забезпечення доступу до рідкоземельних мінералів України мертвою, що є відходом від того, що адміністрація заявляла на вихідних.