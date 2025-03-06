Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной
Киев • УНН
США готовы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Украиной при условии быстрого перемирия с Россией. Встреча по соглашению может состояться в ближайшее время в Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп хочет связать предложенное американо-украинское соглашение о добыче полезных ископаемых с требованием к Киеву как можно скорее установить перемирие. По словам источников, в ближайшие дни соглашение может сдвинуться с мертвой точки.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.
Вашингтон дал понять, что Трамп готов завершить работу над соглашением о природных ресурсах при условии, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой.
Эти дополнительные условия являются основной причиной того, что соглашение о экономическом сотрудничестве до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления как Трампа, так и Зеленского, которые свидетельствуют о том, что они готовы его подписать, сообщают источники Bloomberg.
В ближайшие дни украинские и американские чиновники могут встретиться в Саудовской Аравии, куда Зеленский должен поехать на следующей неделе. Другие чиновники предостерегают, что позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен тем, что может изменить свое мнение. Несколько чиновников администрации Трампа заявили в последние дни, что соглашение по критически важным полезным ископаемым является важным компонентом и шагом на пути к плану президента США по миру в Украине.
Напоминаем
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать рамочное соглашение о создании инвестиционного фонда развития. Документ предполагает сотрудничество в сфере полезных ископаемых и создание фонда восстановления с 50% вкладом Украины.
Трамп заявил, что не считает предложенное инвестиционное соглашение по обеспечению доступа к редкоземельным минералам Украины мертвым, что является отходом от того, что администрация заявляла на выходных.