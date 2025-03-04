Україна готова підписати угоду щодо копалин в будь-якому зручному форматі - Зеленський

Україна готова підписати рамкову угоду про створення інвестиційного фонду розвитку в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно

Доповнення

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив вдячність американській нації та підтвердив готовність підписати з США підготовлену так звану ресурсну угоду.

Шмигаль повідомляв, що у публічній площині від США чути, що вони готові підписати з Україною рамкову угоду про створення інвестиційного фонду розвитку. Україна очікує на дипломатичному рівні конкретних домовленостей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає запропоновану інвестиційну угоду щодо забезпечення доступу до рідкоземельних мінералів України мертвою, що є відходом від того, що адміністрація заявляла на вихідних.

Трамп посперечався з Зеленським: чому виникло непорозуміння

26 лютого Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди про зі Сполученими Штатами щодо надр.

Проте уряд не опублікував текст угоди. Її розповсюдили ЗМІ.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 28 лютого повідомив, що цю угода є угодою про майбутню угоду про створення Інвестиційного фонду для розвитку і відбудови України.

Відповідно в цій угоді описана рамка утворення або підписання наступної угоди. Всі наступні кроки після підписання – це створення відповідної делегації, яка буде затверджуватись рішенням уряду, як і вимагає Закон України про міжнародні договори. Делегація отримає відповідні директиви і далі буде відбуватись робота міжурядова між урядом України і урядом США щодо напрацювання проєкту ось цієї, власне, угоди про створення Інвестиційного фонду розвитку відбудови України. Всі наступні кроки прописані чітко Законом України "Про міжнародні договори України"