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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Україна готова підписати угоду щодо копалин в будь-якому зручному форматі - Зеленський

Київ • УНН

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Зеленський заявив про готовність України підписати рамкову угоду про створення інвестиційного фонду розвитку. Документ передбачає співпрацю у сфері корисних копалин та створення фонду відновлення з 50% внеском України.

Україна готова підписати угоду щодо копалин в будь-якому зручному форматі - Зеленський

Україна готова підписати рамкову угоду про створення інвестиційного фонду розвитку в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно 

- написав Зеленський.

Доповнення

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив вдячність американській нації та підтвердив готовність підписати з США підготовлену так звану ресурсну угоду.

Шмигаль повідомляв, що у публічній площині від США чути, що вони готові підписати з Україною рамкову угоду про створення інвестиційного фонду розвитку. Україна очікує на дипломатичному рівні конкретних домовленостей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає запропоновану інвестиційну угоду щодо забезпечення доступу до рідкоземельних мінералів України мертвою, що є відходом від того, що адміністрація заявляла на вихідних.

Трамп посперечався з Зеленським: чому виникло непорозуміння 28.02.25, 20:08 • 114145 переглядiв

26 лютого Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди про зі Сполученими Штатами щодо надр.

Проте уряд не опублікував текст угоди. Її розповсюдили ЗМІ. 

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 28 лютого повідомив, що цю угода є угодою про майбутню угоду про створення Інвестиційного фонду для розвитку і відбудови України.

Відповідно в цій угоді описана рамка утворення або підписання наступної угоди. Всі наступні кроки після підписання – це створення відповідної делегації, яка буде затверджуватись рішенням уряду, як і вимагає Закон України про міжнародні договори. Делегація отримає відповідні директиви і далі буде відбуватись робота міжурядова між урядом України і урядом США щодо напрацювання проєкту ось цієї, власне, угоди про створення Інвестиційного фонду розвитку відбудови України. Всі наступні кроки прописані чітко Законом України "Про міжнародні договори України"

 - розповів Шмигаль.

Прем'єр заявляв, що договір про створення Інвестиційного фонду буде носити характер міжнародної угоди. У зв'язку з цим він буде затверджуватися урядом і також ратифікуватись парламентом, і там буде описана повністю вся конкретика, як буде працювати цей фонд.

Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України.

27 лютого Директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассетт заявив, що США сподіваються отримати близько 20 млрд доларів від угоди із Україною про рідкоземельні корисні копалини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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