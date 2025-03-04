Україна готова підписати ресурсну угоду зі США - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив вдячність американській нації та підтвердив готовність підписати з США підготовлену так звану ресурсну угоду. Про це він заявив на пресконференції 4 березня, пише УНН.

Ми, повторю, вдячні американцям, американській нації. Ми готові підписати угоду, яка підготовлена, про створення відповідного інвестиційного фонду для того, щоб почати роботу з США на абсолютно прагматичній, економічній основі. Ця угода затверджена урядом України. Ми в будь-який момент готові розпочати цю співпрацю

Шмигаль переконаний, що ця угода буде певним елементом економічного зростання України.

"Це буде певним елементом захисту України зі сторони США. Звичайно, ми потребуємо та просимо конкретних гарантій безпеки, як від США, так і від Європи, так і країн G7. Це важливо", - заявив Шмигаль.

У публічній площині ви чуєте меседжі з боку США, що вони готові підписувати цю угоду, з нашої сторони - однозначний меседж - ми готові підписувати цю першу угоду стосовно створення спільного інвестиційного фонду. (...) Це наша спільна позиція - Президента України, уряду України, парламенту України - що ця угода має бути підписана зі США. Ми готові, готові до комунікації, готові до розмови, приїхати підписати. Очікуємо зараз зворотного зв'язку. Публічно цей зворотний зв'язок, ці позитивні сигнали ми маємо, очікуємо зараз уже на дипломатичному рівні конкретних домовленостей