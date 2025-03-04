Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность американской нации и подтвердил готовность подписать с США подготовленное так называемое ресурсное соглашение. Об этом он заявил на пресс-конференции 4 марта, пишет УНН.

Мы, повторяю, благодарны американцам, американской нации. Мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено, о создании соответствующего инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с США на абсолютно прагматичной, экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины. Мы в любой момент готовы начать это сотрудничество

Шмыгаль убежден, что это соглашение будет определенным элементом экономического роста Украины.

"Это будет определенным элементом защиты Украины со стороны США. Конечно, мы нуждаемся и просим конкретных гарантий безопасности, как от США, так и от Европы, так и от стран G7. Это важно", - заявил Шмыгаль.

В публичной плоскости вы слышите сообщения со стороны США, что они готовы подписывать это соглашение, с нашей стороны - однозначное сообщение - мы готовы подписывать это первое соглашение относительно создания совместного инвестиционного фонда. (...) Это наша общая позиция - Президента Украины, правительства Украины, парламента Украины - что это соглашение должно быть подписано с США. Мы готовы, готовы к коммуникации, готовы к разговору, приехать подписать. Ожидаем сейчас обратной связи. Публично эта обратная связь, эти позитивные сигналы у нас есть, ожидаем сейчас уже на дипломатическом уровне конкретных договоренностей