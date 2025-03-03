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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Киев • УНН

 • 115224 просмотра

Трамп не считает сделку по доступу к редкоземельным минералам Украины проваленной и анонсировал важное выступление в Конгрессе. Президент США ожидает большей благодарности от украинского лидера для возобновления переговоров.

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает предложенную инвестиционную сделку по обеспечению доступа к редкоземельным минералам Украины мертвой, что является отходом от того, что администрация заявляла в выходные, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Ну, я дам вам знать. Мы выступаем с речью, вы, вероятно, слышали об этом завтра вечером, так что я дам вам знать завтра вечером. Но нет, я так не думаю. Я думаю, смотрите, это отличная сделка для нас", - сказал Трамп сегодня, имея в виду свое выступление во вторник на совместном заседании Конгресса.

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Министр финансов Скотт Бессент заявил в воскресенье на CBS, что предложенная инвестиционная сделка в настоящее время не обсуждается.

Сегодня президента также спросили, что ему нужно увидеть от украинского лидера, чтобы возобновить переговоры.

Он ответил: "Я просто думаю, что он должен быть более признательным, потому что эта страна шла с ними и в огонь, и в воду".

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине03.03.2025, 22:50 • 116228 просмотров

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Ранее Трамп анонсировал сою предстоящую речь в Конгрессе в новом посте в социальных сетях.

"ЗАВТРА ВЕЧЕР БУДЕТ БОЛЬШИМ. Я СКАЖУ ВСЕ КАК ЕСТЬ!" — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Как сообщает ABC, Трамп выступит на совместном заседании Конгресса в Капитолии во вторник в 9 вечера по восточному времени. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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